Mertens stuntop Australian Open en opa kijkt mee

Wát een comeback was het, voor Elise Mertens (22) op de Australian Open. Ze kwam 5-0 achter, werkte 8 setpunten weg en zette nog 5-7 en 6-3 op het bord. Na die uitputtingsslag - tot bijna 2 uur 's nachts - wierp ze een blik en een kusje naar de hemel, zoals ze dat na elke zege doet. Een medaillon van haar overleden opa draagt ze steevast rond de hals. "De vader van mijn mama en mijn grootouders aan papa's kant kijken van boven mee", vertelde Mertens daar eerder al over. Vannacht kan ze weer knokken, nu voor een plek in de achtste finale.

