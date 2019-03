Mertens strijdt voor dubbeltitel in Indian Wells 16 maart 2019

Knappe dubbelprestatie van Elise Mertens in Indian Wells, waar ze vrijdag aan de zijde van Aryna Sabalenka met 6-2, 7-6 van het vijfde reekshoofd Dabrowski-Xu won om zo de finale te bereiken van de BNP Paribas Open. Mertens en Sabalenka strijden vandaag om de titel tegen het beste dubbelduo ter wereld, gevormd door Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova. In de derde ronde van de Australian Open eerder dit jaar waren de Tsjechische meisjes al eens te sterk voor de Belgisch-Wit-Russische tandem. Mertens reist zondag sowieso door naar Miami met de tiende plaats op de dubbelranking in haar bezit en een aardige financiële bonus: bij winst is dat 403.620 euro voor het team en bij verlies 196.780 euro. (FDW)

