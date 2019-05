Exclusief voor abonnees Mertens "Start met een schone lei" 25 mei 2019

Elise Mertens (WTA 20) en David Goffin lijken wel in hetzelfde schuitje te zitten: positief discours, goed op training, maar resultaten die de laatste weken niet echt meer volgen. Bovendien hebben ze allebei een vierde ronde te verdedigen op Roland Garros. Voor de Limburgse begint die verdediging met een partij tegen Tamara Zidansek (WTA 68). Dat de 21-jarige Sloveense op gravel uit de voeten kan, bewijst haar finaleplaats vandaag in Nürnberg. "Ik ken haar eigenlijk niet", zei Mertens. "Maar sowieso kijk ik toch vooral naar mijn eigen tennis." Dat was zeker niet slecht de afgelopen weken, maar zo'n uitschieter als op het toernooi van Doha, waar Mertens de titel won en drie toptienspeelsters klopte, zat er niet meer in. "Het gravelseizoen was zeker niet wat ik ervan verwacht had, maar ik begin hier met een schone lei", aldus de Hamontse. "In een carrière heb je altijd wat ups en downs. Ik heb heel veel matchen nipt verloren (in haar laatste wedstrijd in Rome redde Mertens nog acht matchpunten tegen Venus Williams, red.), dus wat beter met die belangrijke momenten omgaan is zeker een werkpunt." Haar hernieuwde samenwerking én relatie met coach Robbe Ceyssens moet daarbij helpen. "We zijn allebei wat volwassener geworden en ik luister beter naar hem", glimlachte Mertens. (FDW)

