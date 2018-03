Mertens sneuvelt in tweede ronde 10 maart 2018

00u00 0

Elise Mertens (WTA 22) is uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Indian Wells. De Limburgse verloor in de tweede ronde in drie sets van de Chinese Qiang Wang (WTA-55). Mertens won nog wel de eerste set met 6-4, maar Wang won sets twee en drie met 6-3. Het is de tweede keer in haar carrière dat onze landgenote verliest van de Chinese. Mertens mag zich wel nog opmaken voor het dubbelspel met de Nederlandse Schuurs. (FDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN