Mertens sluit droomweek in stijl af

'Festa!' Dries Mertens (33) heeft zich zaterdagavond geamuseerd op het verjaardagsfeestje van ploegmaat - en ex-RC Genkspeler - Kalidou Koulibaly (29). De Rode Duivel danste er met de Coppa Italia in de hand, maakte zelf een pizza en was ook even de DJ van dienst. 'Ciro' leefde zich uit. Hij genoot. Het was de ideale afsluiter van een droomweek voor Mertens, die zijn contract met twee jaar verlengde én de Italiaanse beker won tegen Juventus. Naast de jarige Koulibaly en Mertens waren ook teamgenoten Allan, Ghoulam, Callejón, Fabián en Ospina aanwezig. (ABD)

