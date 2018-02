Mertens scoort zijn 15de 12 februari 2018

De schrik om zijn enkel was maar tijdelijk. Dries Mertens stond afgelopen weekend gewoon aan de aftrap voor Napoli in de topper tegen Lazio Roma. De Leuvenaar stond opnieuw aan het kanon: hij maakte de geruststellende 4-1. Het was alweer competitiegoal nummer vijftien voor de aanvaller. Voeg daar zes assists aan toe en u begrijpt dat Mertens helemaal in topvorm zit. Zijn collega-Rode Duivel Jordan Lukaku kon er weinig tegen beginnen. De linksachter viel een halfuur in voor de Romeinen en mocht nog twee ballen uit zijn netten vissen. Napoli blijft leider. Nog in Italië was Radja Nainggolan (AS Roma) geschorst.

