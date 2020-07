Exclusief voor abonnees Mertens scoort, Saelemaekers pakt rood 13 juli 2020

Met zijn negende goal van het seizoen en nummer 125 in totaal leek Dries Mertens tegen AC Milan eens te meer de gevierde Napolitaan te worden. Een domme penaltyfout besliste daar anders over (2-2). Napoli leek op en over een Milan in vorm te gaan, met dank aan een bedrijvige Mertens. Voor de pauze zag hij Donnarumma nog redding brengen na een knappe actie, op het uur was het wel raak toen Mertens op assist van Callejon een knappe loopactie verzilverde. Maar Napoli slikte nog de gelijkmaker na een penalty omgezet door Kessié. Saelemaekers kreeg opnieuw speelminuten en mocht bij de pauze invallen. Tot zover het goede nieuws, want in de slotfase nam het korte lontje de bovenhand met twee gele kaarten in drie minuten. (ODBS)

