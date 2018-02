Mertens scoort maar valt uit 05 februari 2018

00u00 0

Vijf goals in vijf matchen. Het 'dipje' van Dries Mertens was écht wel officieel voorbij na zijn goal van gisteravond. De Rode Duivel pakte eerst uit met een dribbel op de korte ruimte en lobde dan prinsheerlijk over de doelman van Benevento. Slechter nieuws was er na rust: Mertens kreeg eerst een flinke tik tegen de achterkant van zijn knie, waarna hij naar verluidt vooral last had van zijn enkel. De Leuvenaar bleef even zitten op het gras en gebaarde dan naar de bank dat hij niet verder kon. Napoli won wel met 2-0 en blijft op kop in de Serie A, maar wacht bang af hoe lang Mertens out zal zijn. (NVK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN