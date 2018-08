Mertens schuift op in race naar Masters 17 augustus 2018

Ook Elise Mertens (WTA 14) moest, net als Goffin, in Cincinnati wachten om in de derde ronde in actie te komen tegen de als derde geplaatste Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 3). Ongeacht de afloop van die wedstrijd doet Mertens alvast een goede zaak in de race naar de Masters in Singapore. Ze wipt al zeker over Daria Kasatkina en stond gisteren virtueel op de zevende plaats.

