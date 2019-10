Exclusief voor abonnees Mertens-Sabalenka houden kansen gaaf op Masters-titel 31 oktober 2019

Elise Mertens en Aryna Sabalenka wonnen gisteren in hun tweede poulewedstrijd op de Masters in Shenzhen met 7-6, 6-4 van de Taiwanese zusjes Chan en houden zo uitzicht op een plaats in de halve finale. Daarvoor moeten ze morgen meer dan waarschijnlijk winnen van Babos-Mladenovic. In het enkelspel moest na Osaka nu ook Bianca Andreescu (WTA 4) de handdoek gooien, tegen Karolina Pliskova moest ze na het verlies van de eerste set (3-6) opgeven met een knieblessure. Titelverdedigster Elina Svitolina (WTA 8) verzekerde zich met een 7-5, 6-3-zege op Simona Halep (WTA 5) van een plaats bij de laatste vier. (FDW)

