Mertens redt Napoli

Napoli kroop door het oog van de naald tegen Bologna. Dankzij Dries Mertens. Alweer. Een knappe goal in minuut 88, de 3-2. Onder zijn nieuwe coach Carlo Ancelotti krijgt Dries Mertens dit jaar wat minder speeltijd dan onder Maurizio Sarri. Maar op vlak van efficiëntie blijft de Rode Duivel gewoon absolute top in de Serie A. Zijn goal van afgelopen weekend was alweer z'n achtste in de Serie A dit seizoen - naast de zes assists die al achter zijn naam stonden. Ook in de Champions League trof Mertens drie keer raak. In totaal zeventien keer beslissend. En dat allemaal in 'amper' 1.433 minuten tijd. Een goal of assist om de 84 minuten, dus.

