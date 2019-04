Exclusief voor abonnees Mertens past voor Fed Cup 08 april 2019

Elise Mertens (WTA 17) speelt niet mee in de Fed Cup-ontmoeting tegen Spanje op 20 en 21 april in Kortrijk. Deze barragewedstrijd om het behoud in de wereldgroep wordt op hardcourt gespeeld terwijl Mertens de week nadien is ingeschreven op het graveltoernooi in Stuttgart. Aangezien Mertens meer dan 700 WTA-punten te verdedigen heeft tijdens het gravelseizoen en ze de afgelopen week in Charleston al begonnen is aan die tournee, opteert ze nu om dit duel uit te zitten. Kapitein Johan Van Herck zal nu op Alison Van Uytvanck, Kirsten Flipkens, Ysaline Bonaventure en mogelijk Yanina Wickmayer moeten rekenen om ons land in de hoogste afdeling van de Fed Cup te houden. (FDW)