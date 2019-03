Exclusief voor abonnees Mertens opnieuw naar finale dubbelspel 30 maart 2019

Elise Mertens heeft gisteravond laat de halve finale van het dubbelspel in Miami gewonnen. Aan de zijde van Aryna Sabalenka, met wie ze twee weken geleden ook al de titel won in Indian Wells, versloeg ze Ash Barty en Viktoria Azarenka met 7-6, 7-5. In de finale wachten nu Chan-Chan of Stosur-Zhang. Door haar schitterende prestaties is Mertens nu al het nummer 9 van de wereld op de dubbelranking, met een plaats in de finale wordt ze het nummer 8, bij winst op de Miami Open is ze maandag zelfs de 6de beste dubbelspeelster ter wereld. Niet slecht voor iemand die dit jaar minder aandacht aan het dubbel ging besteden. (FDW)