Mertens op weg naar top 10? 17 april 2018

00u00 0

Elise Mertens reisde gisteren vanuit Lugano door naar Genua, waar ze eind deze week voor België zal aantreden tegen Italië met als doel een plaatsje in de wereldgroep van de Fed Cup veilig te stellen. Na haar WTA-titel in de Zwitserse Alpen afgelopen weekend - haar derde - doet de Limburgse dat als nummer 17 van de wereld, haar hoogste ranking ooit. Waar moet dat eindigen? Met Vandeweghe (WTA 16) op amper 68 WTA-punten en Sevastova (WTA 15) op 125 punten is nog meer progressie niet uitgesloten. Mertens verliest volgende week wel de 180 punten van een finaleplaats in Istanbul vorig jaar. Bovendien haalde ze op Roland Garros de derde ronde (130 punten). Daartegenover staat dat de beste Belgische speelster over tien dagen in Rabat als eerste reekshoofd aan de slag kan en dat ze in het grasseizoen amper één wedstrijd won in 2017, waardoor er de komende maanden toch wel wat mogelijkheden zijn om richting top 10 op te schuiven. "Ik heb geen verwachtingen", zei Mertens zondag nog. "Ik bekijk het week per week. Als mijn niveau er is en ik mentaal en fysiek klaar ben, dan denk ik wel dat er mooie dingen kunnen gebeuren." Nog dit: momenteel staat Mertens achtste in de race naar de Masters en is ze dus virtueel gekwalificeerd voor dit afsluitend kampioenschap in Singapore. (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN