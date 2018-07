Mertens op weg naar Halep en tweede week? 07 juli 2018

Elise Mertens (WTA 15) neemt het vandaag in de derde ronde op tegen Dominika Cibulkova (WTA 33). De ervaren Slovaakse werd door de promotie tot reekshoofd van Serena Williams uit de lijst van geplaatste speelsters geduwd en is nu dan ook op een missie om te tonen dat ze die status wel verdiende. 1-1 staat het in de onderlinge stand waarbij beide wedstrijden vorig jaar op hardcourt werden betwist. Mertens en Cibulkova weten waarvoor ze spelen: een plaats in de tweede week van The Championships en een mogelijk duel met eerste reekshoofd Simona Halep. (FDW)

