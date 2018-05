Mertens op weg naar derde ronde 31 mei 2018

Elise Mertens (WTA 16) moet vandaag geen Sherlock Holmes zijn om het tennis van Heather Watson (WTA 80) te ontcijferen. De 26-jarige Britse draait al een tijdje mee en begin dit jaar stonden ze nog tegenover elkaar in de halve finale van Hobart (driesetter in het voordeel van Mertens). De 1m70 grote Watson geraakte daarna trouwens een hele tijd op de dool: maar liefst zeven keer op rij verloor ze in de eerste ronde! Pas in Nürnberg vorige week wist ze weer een wedstrijd te winnen en op Roland Garros haalde ze het verbazend makkelijk van thuisspeelster Oceane Dodin (WTA 139). Nog een statistiekje dat de kans op succes voor Mertens vandaag kan onderstrepen: in zeven vorige deelnames op Roland Garros was de tweede ronde vijf keer het eindstation voor Watson. (FDW)

