Mertens op weg naar beste ranking ooit

Elise Mertens (WTA 36) won in minder dan een uur tijd van kwalificatiespeelster Viktoria Kuzmova (WTA 125) en plaatste zich zo voor het eerst voor de tweede ronde. "Zij is jong en slaat hard tegen een bal. Ik moest dus tonen dat ik er stond en agressief tennissen, ook al voelde ik me wat moe deze morgen. Ik ben dan ook blij met deze zege. Mijn eerste hier en dat is toch een beetje speciaal", zei Mertens. Door die triomf bereikt de 22-jarige Limburgse virtueel haar beste ranking ooit (WTA 33). Een opsteker met het oog op haar volgende wedstrijd: met Daria Gavrilova (WTA 25) krijgt ze vannacht een niet zo oude bekende tegenover zich. In de eerste week van 2018 won Mertens op de Hopman Cup al eens van de Australische met de Russische roots. "Ze zal het publiek wel achter zich hebben, en dat kan haar wel nog wat meer motiveren. Ze beschikt over een goede forehand en speelt met veel intensiteit. Maar ik ga me focussen op mijn tennis en vooral naar mezelf kijken." (FDW)

