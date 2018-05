Mertens op drafje naar halve finale in Rabat 04 mei 2018

00u00 0

Net zoals tien dagen geleden in de Fed Cup won Elise Mertens (WTA 19) ook in de kwartfinale van het WTA-tornooi van Rabat van de Italiaanse Sara Errani (WTA 89): met 6-3, 6-1. "De score ziet er dan wel simpel uit, het was heel zwaar", zei Mertens. "Errani is een goede speelster die veel ervaring heeft en enorm veel ballen terugbrengt. Ik heb geprobeerd agressief te tennissen (33 winners, red.) en ik ben blij dat ik de wedstrijd naar mij heb kunnen toetrekken." Bij de laatste vier speelt het eerste reekshoofd tegen de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 60). Het wordt een eerste ontmoeting met de onorthodox, alles dubbelhandig, spelende dubbelspecialiste. "Ik heb nog nooit tegen haar gespeeld, dat wordt spannend", aldus Mertens, die in Rabat een unieke kans heeft om haar beste ranking te bereiken - ze wordt zestiende als ze het toernooi weet te winnen. (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN