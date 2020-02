Exclusief voor abonnees Mertens op 2 goals van clubrecord 04 februari 2020

Zes op zes voor Napoli in de Serie A. Dries Mertens begon tegen Sampdoria op de bank, maar mocht met nog twintig minuten op de klok opdraven - zijn eerste minuten van 2020. Het stond toen 2-2. Napoli had een vroege 0-2 uit handen gegeven, al zat het venijn in de staart. Demme zorgde in de 83ste minuut voor de winninggoal. Mertens viel in het slot nog stevig op zijn arm, maar kon na verzorging verder én scoren. Hij legde de 2-4-eindstand vast met een mooie boogbal. Met zijn 119de goal voor Napoli komt Mertens nu op 2 goals van het clubrecord. Dat is in handen van Marek Hamsik met 121 treffers. (DMM)

