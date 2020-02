Exclusief voor abonnees Mertens onderuit tegen dubbelpartner WTA Dubai 20 februari 2020

00u00

Elise Mertens (WTA 22) werd gisteren met 4-6, 3-6 uitgeteld door haar dubbelpartner Aryna Sabalenka (WTA 13) in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Dubai. De 24-jarige Limburgse serveerde (acht dubbele fouten) en tenniste lange tijd te matig om het haar dubbelpartner moeilijk te maken. Bij 4-6, 0-3 zat er nog bijna een 'Clijstersiaanse' comeback in, maar Sabalenka serveerde het gevaar, met zeven aces in totaal, weg. "Je krijgt meestal weinig ritme tegen haar", zuchtte Mertens. "Het zal altijd een match worden waarin de eerste vier slagen belangrijk zijn. Maar ik vond haar opslag wel redelijk stevig vandaag. En ze heeft voor haar doen weinig fouten gemaakt, mogelijk kwam dat ook door (het gebrek aan) mijn kwaliteit in mijn slagen. Of misschien had ze haar dagje wel? Als ze in de baan kan komen, dan is het alleszins moeilijk om uit de verdrukking te geraken." De dubbelpartners kennen elkaar natuurlijk erg goed. "Maar dat heeft geen rol gespeeld", aldus Mertens. "We hebben allebei onze voorbereiding gedaan, maar zij zat in 'de zone' terwijl ik niet uit de verdediging geraakte." Vandaag vertrekt de Hamontse naar Doha, waar ze vorig jaar de titel won. Een héél ander toernooi. "Hier vliegen de ballen wat feller door de lucht waardoor je soms niet kan doorslaan en ook bij de service moet je voor meer effect zorgen", wist Mertens. "Voor mij is dat een beetje moeilijk. Maar in Doha heb ik wel een goed gevoel. Ik heb er bovendien niets te verliezen en geen punten te verdedigen (de punten zijn er deze week al afgegaan, red.). En ik heb nog enkele dagen training voor de boeg, dat gaat ook helpen." (FDW)

