Mertens nu tegen Serena TENNIS WTA TORONTO 06 augustus 2019

00u00 0

Elise Mertens (WTA 20) won in Toronto met 3-6, 6-3, 6-1 van Aliaksandra Sasnovich (WTA 46) en schonk zichzelf zo een duel met Serena Williams (WTA 10). De Limburgse moest wel knokken voor haar plaats in de tweede ronde van de Rogers Cup daar de Wit-Russische vrij eenvoudig met de eerste set aan de haal ging. Mertens wist evenwel ook dat Sasnovich haar laatste zes wedstrijden op de WTA-tour verloren had en dus niet overliep van het vertrouwen. Een vroege break in set twee luidde de comeback in - Mertens redde onderweg ook zeven van de acht breakpunten die ze tegenkreeg - die na 1u50 bekroond werd met de zege en een eerste ontmoeting met de 37-jarige Williams. Voor de 23-voudige grandslamkampioene wordt het haar eerste wedstrijd sinds haar verloren finale op Wimbledon begin juli. Voor Mertens wordt het een goede graadmeter in de aanloop naar de US Open. Met een kwartfinale in Montréal en Cincinnati én een vierde ronde in New York vorig jaar heeft ze nogal wat punten te verdedigen. Een goede wedstrijd tegen de drievoudige winnares van de Rogers Cup zou een opsteker van formaat zijn. (FDW)

