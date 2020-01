Exclusief voor abonnees Mertens nu tegen medisch wonder 24 januari 2020

Demonstratietennis van Elise Mertens (WTA 17) die in haar tweede ronde Heather Watson (WTA 75) met 6-0, 6-3 afdroogde. En zeggen dat de Limburgse vorige week in Hobart nog een marathonpartij verloor van de kleine Britse. "Dit was bijna perfect", wist Mertens. "Ik stond er de hele match. Ik was agressief en heb haar tweede opslag aangepakt. En ik had me ook voorbereid op een serieus gevecht." Dit is het tiende grandslamtoernooi op een rij dat de 24-jarige Hamontse in de derde ronde geraakt. Een bewonderenswaardige constante. "Het is hier dat ik het moet doen, hè", lachte Mertens. Hoogstwaarschijnlijk vannacht al mag ze nu tegen Catherine 'Cici' Bellis (WTA 600). De 20-jarige Amerikaanse is een medisch wonder dat al op jonge leeftijd haar talent toonde - in 2017 was ze het nummer 35 van de wereld - maar ook vier operaties (pols en elleboog) moest ondergaan en 20 maanden out was om weer te kunnen tennissen. Meermaals kreeg Bellis te horen dat haar carrière erop zat. Toch knokte ze terug. "Ik heb gehoord van haar blessures, ja", knikte Mertens. "Ik heb één keer tegen haar gespeeld in Dubai (6-3, 6-3 voor Bellis in 2018) maar toen was ik zelf ziek. Ze heeft een goede backhand, ze loopt behoorlijk en ziet het spel goed. Ik zal mijn topniveau moeten halen." Bellis kreeg overigens al een psychologische tik, want Mertens klopte met haar dubbelpartner Sabalenka het duo Bellis-Vondrousova: 3-6, 6-3, 6-3. (FDW)

