Mertens nog niet naast Maradona 07 oktober 2019

Hij mag blij zijn dat hij vandaag in België verblijft. De 75-jarige buurvrouw met de losse handjes, over wie hij dit weekend in een interview met de Italiaanse televisie vertelde, kan hij zo dus mijden. Bij puntenverlies durft ze zich nogal eens laten gaan, grapte Dries Mertens. "De jonge en oudere mensen hier zijn verslaafd aan voetbal. Na elke match komt ze op bezoek. Als ik goed gespeeld heb, feliciteert ze me. Als ik slecht was, riskeer ik een slag in het gezicht." Maradona mag nog veertien dagen wachten. Niet op Genk, niet op Torino. Napoli bleef steken op een doelpuntenloos gelijkspel in Turijn. Het tweede op rij. Mertens vond nooit een gaatje. Een poging buiten de palen. Tot zijn frustratie blijft hij steken op 114.

