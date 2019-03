Mertens niet opgewassen tegen tiener Vondrousova 25 maart 2019

Elise Mertens (WTA 16) zag haar Miami Open gisteren eindigen in de derde ronde. De 19-jarige Tsjechische Marketa Vandrousova (WTA 59) was met 6-4, 7-6 te sterk. Mertens was quasi de hele wedstrijd

