Mertens niet naar kwartfinale Eastbourne 28 juni 2018

Elise Mertens (WTA 15) werd, in haar laatste voorbereidingstoernooi op Wimbledon, gestuit in de derde ronde door Aryna Sabalenka (WTA 45). De bonkige Wit-Russin haalde het in Eastbourne na 2h40 met 7-6, 3-6, 7-6. Mertens had maar liefst achttien breakpunten, maar kon er daarvan maar vijf verzilveren. De Limburgse is volgende week het vijftiende