Mertens niet naar halve finale Hobart 17 januari 2020

Een marathon van drie uur en 33 minuten met drie regenonderbrekingen in de kwartfinale van Hobart kon Elise Mertens (WTA 17) net niet in haar voordeel beslechten. Heather Watson (WTA 101) verraste het eerste reekshoofd met 7-6, 4-6, 5-7. Een waarschuwing voor Mertens, die de Britse in de tweede ronde van de Australian Open kan tegenkomen. Hierdoor zal de Hamontse ook met een dubbel gevoel naar Melbourne afreizen: wel telkens twee gewonnen duels in Shenzhen en Hobart, maar ook ietwat onverwachte nederlagen tegen Rybakina en Watson. (FDW)