Exclusief voor abonnees Mertens net niet naar derde ronde Wuhan 25 september 2019

Wat scheelde het. Elise Mertens (WTA 24) verloor gisteren haar tweede ronde op het WTA-toernooi van het Chinese Wuhan met 6-4, 4-6, 6-7 van Sofia Kenin (WTA 17). De Limburgse had in de twee uur en 22 minuten durende partij legio opportuniteiten om naar een derde ronde tegen eerste reekshoofd Ash Barty te trekken, maar zag onder meer een 6-4, 3-1-voorsprong teloorgaan. Na afloop was de 20-jarige Kenin in tranen, zo diep was ze gegaan om haar zevende zege op rij te boeken. Mertens kan nu even bekomen en zich voorbereiden op het toernooi van Peking volgende week. (FDW)