Exclusief voor abonnees Mertens net niet de held van Napoli 28 november 2019

00u00 0

Zoals een draak spuwde Dries Mertens water, als een draak brandde hij bíjna Liverpool af. Mertens heeft ook gelezen dat de boycot van de afzondering hem en zijn ploegmaats straks netto ongeveer 80.000 euro boete kan kosten van voorzitter De Laurentiis, maar 'questo è tutto'. Het zet hem niet aan om het laten hangen. Terwijl aanvoerder Koulibaly voor de aftrap zijn plichtplegingen vervulde bij de arbiter, goot Mertens een fles water leeg. Het was niet warm in Liverpool, maar de Duivel maakte buiten het zicht van de televisiecamera's de haren, nek en benen nat. Hij nam een slok. Als een draak spuugde hij uit. Mertens had er zin in. Klaar om voor vuur te zorgen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu