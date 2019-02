Mertens, Nainggolan en Hazard vlot naar 1/8ste finales 22 februari 2019

Dries Mertens en Napoli mogen na een eenvoudige 2-0-zege tegen FC Zürich naar de volgende ronde, nadat de Italianen ook al de heenmatch met 1-3 hadden gewonnen van de Zwitserse club. Mertens speelde de ganse match en gaf de assist voor de tweede treffer. Dedryck Boyata, gisteren in de basis bij Celtic, stond na de 0-2-thuisnederlaag met Celtic voor een moeilijke opdracht in Valencia, waar de Schotten deze keer met 1-0 verloren. Inter en Radja Nainggolan waren snel klaar met Rapid Wien: 4-0. De middenvelder speelde de hele wedstrijd bij de Nerazurri. Eden Hazard ten slotte kwam niet van de bank bij Chelsea in de terugwedstrijd tegen het Zweedse Malmø. Chelsea won met 3-0. (TTV)

