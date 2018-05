Mertens naar vijfde WTA-finale in Rabat 05 mei 2018

00u00 0

Met sprekend gemak lijkt Elise Mertens (WTA 19) in Rabat op weg naar een vierde WTA-titel. Gisteren won ze in de halve finale in minder dan een uur tijd met 6-0, 6-2 van Su-Wei Hsieh (WTA 60) - haar elfde zege op rij op gravel - waardoor ze vandaag tegen Alja Tomljanovic (WTA 96) in de vijfde WTA-eindstrijd van haar carrière staat, de derde al in 2018. Mertens wordt bij winst het nummer zestien van de wereld, haar beste ranking ooit. En zoals die ranking al aangeeft, is de 22-jarige Limburgse eigenlijk te sterk voor dit soort toernooien. Als eerste reekshoofd in de Marokkaanse hoofdstad serveerde ze haar tegenstandsters deze week niet minder dan vier bagels, een set met 6-0. Ook de onorthodox tennissende Hsieh kon er gisteren niet aan ontsnappen. In 23 minuten was Mertens klaar met de eerste set. In set twee kwam er iets meer weerwerk van de 32-jarige Taiwanese, maar tegen het Hamontse geweld viel niets te beginnen. "In de eerste set domineerde ik het gebeuren", wist Mertens. "Maar Hsieh is een ervaren speelster die bovendien erg handig is, daardoor werd het op het einde toch nog wat knokken. Ik ben dan ook blij met mijn prestatie." Tegenstreefster Tomljanovic gaat vandaag voor haar eerste WTA-titel, al proefde de 24-jarige Australische vriendin van Nick Kyrgios drie jaar geleden wel al eens van een finale, waarna een zware schouderblessure haar een tijdje terugwierp. "Het gaat waarschijnlijk een zware partij worden", aldus Mertens. "Zij heeft hier niet voor niets vier matchen gewonnen, hé. Maar ik voel me goed. Ik krijg hier alleszins veel steun van de mensen." (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN