Mertens naar laatste acht in Rabat 03 mei 2018

Opnieuw een mentaal sterke prestatie van Elise Mertens (WTA 19) in de tweede ronde van Rabat. De Limburgse zag aan het begin van de derde set (6-7, 6-0, 3-1) haar tegenstandster Laura Siegemund (WTA 226) opgeven met een kuitletsel. De 30-jarige Duitse barstte in tranen uit, omdat ze net terug is van een zware knieblessure. Bovendien speelde Siegemund in de eerste set niet onaardig. Mertens verloor die in de tiebreak, nadat ze maar liefst vijf setpunten onbenut had gelaten. Toch toonde onze landgenote nog maar eens haar veerkracht door onmiddellijk terug te slaan. "Dit geeft me een dubbel gevoel", zei Mertens. "Je wil natuurlijk wel winnen, maar niet op deze manier. Zij speelde een goede eerste set, daarna lukte ik een sterke comeback en in de derde set waren we in een fel gevecht verwikkeld." In de kwartfinale speelt de 22-jarige Hamontse tegen Sara Errani (WTA 89). Tegen de Italiaanse won Mertens vorige week nog vrij eenvoudig in de Fed Cup in Genua. (FDW)

