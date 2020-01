Exclusief voor abonnees Mertens naar kwartfinales in Hobart 16 januari 2020

Topreekshoofd Elise Mertens (WTA 17) heeft zich gisteren vlot geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Australische Hobart. De 24-jarige Limburgse haalde het in de tweede ronde van de 21-jarige Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 61). Na amper 56 minuten tennis stond de 6-1, 6-0-eindstand op het scorebord. Mertens blijft daarmee op schema om het toernooi voor de derde keer te winnen, na 2017 en 2018. In de kwartfinales neemt Mertens het op tegen de Britse Heather Watson (WTA 101).

