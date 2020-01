Exclusief voor abonnees Mertens naar kwartfinale Shenzhen 08 januari 2020

Opnieuw een overtuigende zege (6-4, 6-3) van Elise Mertens (WTA 17) in Shenzhen gisteren. Nochtans was de 18-jarige wildcard Xiyu Wang (WTA 140) een gevaarlijke en getalenteerde tegenstandster die het onze landgenote knap lastig maakte. Uiteindelijk gaf de ervaring en de lagere foutenlast de doorslag. Mertens komt nu in de kwartfinale uit tegen de Kazachse Elena Rybakina (WTA 36), het wordt hun eerste duel. De 24-jarige Limburgse weet waarvoor ze speelt: na het uitvallen van reekshoofd één en twee, Belinda Bencic en Aryna Sabalenka, is zij de hoogst geplaatste speelster nog aanwezig op de Shenzhen Open. Op papier ligt een zesde WTA-titel dus in het verschiet. (FDW)