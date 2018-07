Mertens naar huis na offday WIMBLEDON 09 juli 2018

Een gespannen spier in de kuit en een mindere dag zorgden ervoor dat Elise Mertens (WTA 15) geen partij (2-6, 2-6) was voor Dominika Cibulkova (WTA 33) op zaterdag. "Ik vond nooit mijn niveau en zat niet in de match", boog Mertens het hoofd. "Ik werd vrijdag wakker met die blessure, daar kan je niet veel aan doen, hè. Ik heb mij teruggetrokken uit het dubbel gemengd, maar het dubbel dames heb ik wel nog gespeeld. Ik heb een echo laten nemen, maar daarop was niets te zien. Als ik het zou forceren, zou er een scheurtje in kunnen komen, maar het was goed ingetapet. Ik vond vooral geen oplossingen tegen Cibulkova, een beetje frustrerend dat zoiets gebeurt in de derde ronde van Wimbledon, maar dat is tennis, hè." Mertens kan het vizier stilaan al richting Noord-Amerika richten. "Ik mag nu niet het hoofd laten hangen", zei ze. "Er komen nog mooie toernooien aan. Eerst een paar dagen vakantie (na het dubbelspel in Wimbledon, red.) en dan ga ik naar San José, Montréal, Cincinnati en de US Open." (FDW)

