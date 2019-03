Mertens naar finale dubbel in Indian Wells? Tennis 15 maart 2019

Elise Mertens verloor in het enkelspel erg spijtig in de derde ronde van de BNP Paribas Open, maar maakte dat ruimschoots goed met haar prestaties in het dubbelspel. Aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka won ze woensdagnacht met 6-1, 6-3 van het Amerikaanse duo Christian-Muhammad waardoor ze afgelopen nacht in de halve finale tegenover Dabrowski-Xu kwam te staan. Door haar plaats bij de laatste vier wordt Mertens het nummer tien van de wereld in het dubbel, dat is haar beste ranking ooit. (FDW)