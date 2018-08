Mertens naar derde ronde in Canada 09 augustus 2018

Alison Van Uytvanck (WTA 41) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de derde ronde van de Rogers Cup in Montréal. Tegen 15de reekshoofd Ashleigh Barty (WTA 16) werd het 7-6, 6-2. Later op de avond werkte ook Elise Mertens (WTA 15) haar tweede ronde af tegen de Chinese Shuai Zhang (WTA 32). Met 6-2, 6-7, 6-0 klaarde ze de bijna twee uur durende klus. In ronde drie treft Mertens Aryna Sabalenka (WTA 39) of tweede reekshoofd Caroline Wozniacki (WTA 2). Kirsten Flipkens (WTA 47) verloor dinsdagnacht haar eerste ronde met 3-6, 2-6 van de lokale wildcard Françoise Abanda (WTA 191)

