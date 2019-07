Exclusief voor abonnees Mertens naar derde ronde dubbelspel 06 juli 2019

Voor Joran Vliegen en Sander Gillé kwam er een einde aan hun eerste gezamenlijke grandslamervaring, zij verloren in de tweede ronde met 6-7, 7-5, 6-7, 4-6 van Demoliner-Sharan. In het dubbel gemengd was Vliegen wel succesvol, aan de zijde van Saisai Zheng klopte hij Nielsen-Christian met 6-3, 7-5. Zij mogen het nu opnemen tegen het tweede reekshoofd Rojer-Schuurs. Kirsten Flipkens en Johanna Larsson gingen in het damesdubbel met 3-6, 3-6 ten onder tegen Kichenok-Spears. Alison Van Uytvanck en Greet Minnen hadden geen verhaal (2-6, 1-6) tegen de zusjes Chan. Elise Mertens en Aryna Sabalenka versloegen Aoyama-Krunic wel met 6-7, 7-5, 6-4 en krijgen nu af te rekenen met de familie Chan. (FDW)

