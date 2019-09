Exclusief voor abonnees Mertens naar 2de ronde in Osaka 17 september 2019

Meevaller voor Elise Mertens (WTA 24) op het WTA-toernooi van Osaka waar zesde reekshoofd Anstasija Sevastova (WTA 18) door ziekte verstek moest laten gaan en haar plaats afstond aan lucky loser Whitney Osuigwe (WTA 115). Met de 17-jarige Amerikaanse kende Mertens niet al te veel problemen, in net iets meer dan een uur tijd stond de 6-3, 6-1 op het bord. In de tweede ronde wacht ze op Garbine Muguruza (WTA 26) of Su-Wei Hsieh (WTA 33). (FDW)