Mertens na halve finale in Osaka vandaag aan de slag in Wuhan 23 september 2019

Naomi Osaka (WTA 4) was outstanding in Osaka - ze won zonder setverlies de titel in haar geboortestad - en dat ondervond ook Elise Mertens (WTA 24) op zaterdag. Nadat de Limburgse in de kwartfinale nog goed met 6-4, 6-3 van Camila Giorgi (WTA 54) had gewonnen, verloor ze in de halve finale redelijk kansloos (4-6, 1-6) van de 21-jarige Japanse. Gisteren vloog Mertens dan door naar het Chinese Wuhan, waar ze vandaag al aan de slag moet tegen Katerina Siniakova (WTA 40). Bij winst wacht er mogelijk een onderonsje met reekshoofd Sofia Kenin (WTA 17) terwijl in de derde ronde het eerste reekshoofd Ash Barty (WTA 1) de tegenstandster kan worden. (FDW)

