Mertens meteen eruit in Dubai 21 februari 2018

In de eerste ronde van het WTA-toernooi van Dubai werd het een 6-3, 6-3-nederlaag voor Elise Mertens (WTA 21) tegen de jonge Amerikaanse wildcard Cici Bellis (WTA 41). De Limburgse halvefinaliste van de Australian Open kon haar kansen niet helemaal verdedigen daar ze vorige week in Doha het slachtoffer werd van een voedselvergiftiging en gisteren nog niet over haar beste benen beschikte. Mertens kan zich nu klaarstomen voor het tweeluik Indian Wells-Miami begin maart. (FDW)