Mertens met ruime voorsprong de nacht in

Regen in Sydney zorgde ervoor dat Elise Mertens (WTA 12) haar eerste winstpartij van 2019 afgelopen nacht nog moest afmaken. Tegen Katerina Siniakova (WTA 36) stond de Limburgse 7-6, 2-6, 4-1 voor toen een wolkbreuk een einde maakte aan deze rollercoaster van een wedstrijd. Mertens keek al snel tegen een 0-4-achterstand aan. Ze knokte zich, ondanks dat Siniakova bij 6-5 voor de set mocht serveren, toch nog naar winst in de tiebreak. Het was duidelijk dat Mertens nog op zoek is naar houvast - ze heeft een nieuwe coach, een nieuw racket en een nieuwe status op de tour - waardoor ze in de tweede set niet altijd thuis gaf. Begin set drie, en na een eerste korte regenonderbreking, profiteerde ze wel van een minder moment bij de Tsjechische om 4-1 uit te lopen. Als Mertens haar wedstrijd tot een goed einde heeft gebracht, komt ze vandaag uit tegen Monica Puig (WTA 53) of Anett Kontaveit (WTA 20).

