Mertens met gemak naar kwartfinale San Jose 02 augustus 2018

Elise Mertens (WTA 15), voor het eerst aan het werk aan de zijde van nieuwe coach Dieter Kindlmann, had gisteren in San Jose geen kind aan de jonge Amerikaanse wildcard Ashley Kratzer (WTA 251). Het werd in de tweede ronde - Mertens had een 'bye' in ronde één - 6-2, 6-0 voor het vierde reekshoofd in net iets meer dan een uur tijd. Mertens speelt in de kwartfinale tegen Johanna Konta (WTA 48) of Sofia Kenin (WTA 68), die match vond afgelopen nacht plaats. (FDW)