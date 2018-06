Mertens met dubbelsuccesje naar Birmingham TENNIS 18 juni 2018

00u00 0

Elise Mertens heeft in Rosmalen, samen met partner Demi Schuurs, haar vierde dubbeltitel meegepikt. In de finale zaterdag moest Kirsten Flipkens, die een duo vormde met Kiki Bertens, na zes games (3-3) de handdoek werpen met krampen in het linkerbeen. Na haar stroeve prestatie in het enkelspel moet dat Mertens toch wat meer vertrouwen geven voor het sterk bezette toernooi van Birmingham - tien speelsters uit de top 20 -, waar de 22-jarige Limburgse deze week het zevende reekshoofd is. Mertens wacht in de eerste ronde op een kwalificatiespeelster. (FDW)