Mertens met assist 21 januari 2019

00u00 0

Vorige woensdag overhandigde Dries Mertens nog de Gouden Schoen aan Hans Vanaken, gisteren presenteerde de Rode Duivel José Callejon de 1-0 tegen Lazio. Napoli had aan drie minuten genoeg om af te rekenen met Lazio. Milik verdubbelde de voorsprong met een knappe vrijschop. Jordan Lukaku werd aan de rust gewisseld bij Lazio. Immobile milderde nog tot 2-1. Napoli blijft in de Serie A de enige die min of meer in het spoor van Juventus kan blijven. (KDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN