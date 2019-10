Exclusief voor abonnees Mertens mag naar Zhuhai 17 oktober 2019

Doel bereikt. Elise Mertens (WTA 19) mag niet alleen met partner Aryna Sabalenka naar de Masters in het dubbelspel in Shenzhen, maar kan ook haar vliegticket bestellen voor de B-Masters in het enkelspel in Zhuhai de week daarvoor (22 oktober), door haar titel in Doha. Mertens speelt vandaag haar tweede ronde in Luxemburg tegen Jelena Ostapenko (WTA 63) of Catherine McNally (WTA 108). (FDW)