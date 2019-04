Exclusief voor abonnees Mertens laat matchpunt liggen in Charleston 04 april 2019

00u00 0

Die overgang van het hardcourt in Miami, en haar dubbele dubbelwinst van de afgelopen weken, naar het gravel van Charleston is Elise Mertens (WTA 17) niet goed bevallen. In de tweede ronde van de Volvo Car Open miste ze gisteren een matchpunt bij 5-4 in de derde set alvorens ze zich na twee uur met 6-0, 0-6, 5-7 gewonnen moest geven tegen Kaia Kanepi (WTA 82).

