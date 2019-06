Exclusief voor abonnees Mertens krijgt bolwassing van Pliskova 27 juni 2019

Een stunt zat er nooit in voor Elise Mertens (WTA 21), gisteren in de derde ronde van Eastbourne tegen tweede reekshoofd Karolina Pliskova (WTA 3). Het Tsjechische opslagkanon haalde het in 58 minuten met 6-1, 6-2.

