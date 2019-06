Exclusief voor abonnees Mertens klopt Roland Garros-finaliste 26 juni 2019

00u00 0

Sterk werk van Elise Mertens (WTA 21) in Eastbourne. In de tweede ronde van het grastoernooi versloeg ze Roland Garros-finaliste Marketa Vondrousova (WTA 16) met 6-1, 5-7, 6-2. De Limburgse was lange tijd op weg naar een eenvoudige zege, maar bij 6-1, 5-3 haperde de machine en kon de negentienjarige Tsjechische niet alleen twee matchpunten wegwerken, met gedurfd tennis haalde ze zelfs de tweede set binnen. Vondrousova is niet bepaald een grasadept, maar met haar goede handen en linkse opslag is ze toch niet te onderschatten. Mertens nam een lange toiletbreak om het verlies van set twee weg te slikken en begon met goede intenties aan de derde set. Ze brak nog tweemaal door de service van Vondrousova en zag zo haar mentale weerbaarheid na twee uur en een kwartier beloond met een deugddoende overwinning. Een opsteker in de aanloop naar Wimbledon. Mertens kon met een eerste ronde in Rosmalen en een kwartfinale in Mallorca nog wel wat grasbevestiging gebruiken. In de derde ronde botst ze vandaag op tweede reekshoofd Karolina Pliskova (WTA 3). Een mooie test tegen een outsider voor de titel op de All England Club. (FDW)

