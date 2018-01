Mertens klopt Bologna met twee goals 29 januari 2018

Bij Bologna doen ze stilaan in hun broek voor Dries Mertens. De Noord-Italiaanse club staat immers bovenaan de 'hitlist' van de Rode Duivel. Mertens scoorde maar liefst negen goals in zeven wedstrijden tegen Bologna. Gisteren was het weer zover. Bologna klom bij Napoli wel nog op een vroege voorsprong, maar werd nadien met de neus op de feiten gedrukt. Mbaye verschalkte zijn eigen doelman voor de 1-1, waarna Mertens het overnam. Voor rust zette hij Napoli vanop de stip op 2-1, in de tweede helft stelde hij de zege veilig met een knap afstandsschot. Napoli blijft de Serie A aanvoeren en telt één punt meer dan Juventus. (KDZ)

