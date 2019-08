Exclusief voor abonnees Mertens kansloos tegen Svitolina 16 augustus 2019

Elise Mertens (WTA 23) zag ook haar derde voorbereidingstoernooi op de US Open in de tweede ronde stranden. In Cincinnati was ze tegen het zevende reekshoofd Elina Svitolina (WTA 7) na een felle eerste set redelijk kansloos (4-6 en 1-6). Mertens, die een kwartfinale van vorig jaar te verdedigen had, blijft wel nog in de top 30, zodat ze over goed een week als reekshoofd aan Flushing Meadows kan beginnen. (FDW)